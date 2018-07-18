Дмитрий Гудков об идее подорвать институт муниципального фильтра

Пытаясь получить муниципальные подписи у единороссов, я напоминал им, что Конституционный суд четко оговорил, зачем нужен муниципальный фильтр: для отсева кандидатов, «не имеющих поддержки избирателей». Определение КС было вынесено еще в 2012 году.

Очевидно, что поддержка избирателей у меня — в отличие от зарегистрированных сейчас кандидатов от карманной оппозиции — есть. Об этом говорят и выборы в Госдуму в 16-ом году, и муниципальные выборы в 17-ом.

Естественно, на районный московский суд рассчитывать не приходится, солдат ребенка не обидит, а подконтрольный Собянину суд против мэрии не пойдет.

Однако решение суда первой инстанции открывает дорогу в Конституционный суд, который с мэрией не связан. И вот там уже у теленка есть некоторые шансы пободаться с дубом.

Главная же цель — в принципе подорвать институт муниципального фильтра, зайти и с этой стороны. Ведь, несмотря на заявления ЦИКа о необходимости его отмены, решают это совсем не в ЦИКе. Но вода камень точит: главное, чтобы текла она постоянно.

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