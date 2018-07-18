Суд в Перми приговорил бывшего депутата к колонии-поселению за избиение DJ Smash

Бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края от «Единой России» Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича суд признал виновными в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash) в пермском клубе «Дом Культуры».

Как пишет портал 59.ru, суд назначил Телепневу и Ванкевичу наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в колонии-поселении. Обжаловать приговор осужденные смогут в течение 10 дней.

DJ Smash избили в клубе ночь с 9 на 10 февраля. Артист получил сложный перелом челюсти. После возбуждения уголовного дела «Единая Россия» приостановила членство Телепнева в партии.Телепнев является мастером спорта по рукопашному бою. В 2011-2016 годах он был депутатом Законодательного собрания Пермского края.