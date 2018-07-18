Марии Бутиной ужесточили обвинение

Задержанной в США россиянке Марии Бутиной предъявили обвинение не только в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации, но и в самой этой деятельности.

Если второе обвинение будет доказано, то Бутиной грозит до 10 лет тюремного заключения, пишет Politico. Ранее сообщалось о максимальном сроке в 5 лет.

При этом как пояснил ТАСС адвокат обвиняемой Роберт Нил Дрискол, по сути новых эпизодов незаконной деятельности в заключении нет. Обвинения предъявлены за те же действия, что и раньше.

По версии Минюста США, Бутина работала на бывшего сенатора, запреда ЦБ РФ Александра Торшина. Она «инфильтрировалась в американские организации, имеющие политический вес в США», для целей, которые преследовало российское государство.