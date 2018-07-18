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Россия выбыла из числа крупнейших держателей американских гособлигаций

18.07.2018

За два месяца Россия отказалась от казначейских бумаг США более чем на $80 млрд.

Как пишет РБК со ссылкой на отчет американского Минфина, Россия исчезла из списка наиболее крупных держателей облигаций США. По данным Минфина, на конец мая у России оставались облигации на $14,9 млрд, то есть меньше чем у Казахстана или ЮАР. В марте этот показатель превышал $96 млрд.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отказалась объяснять, куда ЦБ вложил резервы, выведенные из США. Также она не сообщила, связаны ли действия регулятора с апрельскими санкциями, впервые затронувшими публичные компании.

Совокупные международные резервы ЦБ в апреле–мае почти не изменились, то есть ЦБ перекладывался из одних активов в другие, отмечает РБК. Резервы, размещенные в иностранных ценных бумагах, сократились на $47 млрд, до $226 млрд, а резервы в наличной валюте и депозитах в других центральных банках, Банке международных расчетов, МВФ и иностранных коммерческих банках, выросли почти на те же $47 млрд (до $140 млрд), следует из данных Банка России.

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