Счетная палата: из проекта реформы не ясно как повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий

Счетная палата РФ не нашла важных показателей в законопроекте о пенсионной реформе, например, в нем нет «расчетов, определяющих взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции».

Об этом пишет Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на отзыв СП за подписью главы ведомства Алексея Кудрина.

Счетная палата отмечает, что законопроект не содержит механизма увеличения размера пенсий выше уровня инфляции. В нем не указывается, при каких условиях пенсионная система будет считаться сбалансированной и финансово устойчивой в долгосрочной перспективе. Документ не содержит и прогноза о том, как изменится количество получателей пенсий, а это не позволяет оценить, как изменится численность пенсионеров с учетом запланированных мер по повышению продолжительности жизни.