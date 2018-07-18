Депутатам запретили критиковать Путина за пенсионную реформу

19 июля Госдума обсудит в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, но критиковать президента Владимира Путина им нельзя.

Депутаты на заседании зададут правительству по четыре вопроса от каждой фракции, после чего выступят их лидеры. Но, как рассказал «Ведомостям» источник, близкий к руководству КПРФ, критиковать им можно саму реформу, но не Путина, нежелательно критика и премьера Дмитрия Медведева.

Что за это получит оппозиция, прорабатывается в индивидуальном порядке, говорит собеседник издания, близкий к Кремлю.

Впрочем, депутаты наличие таких рекомендаций отрицают. При этом опрошенные парламентарии действительно не собираются критиковать Путина — реформа формально правительственная, а с президентом еще предстоит диалог на эту тему, говорят они.