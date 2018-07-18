Министр обороны США готов к переговорам с российским коллегой

Министр обороны США Джеймс Мэттис открыт для первых переговоров с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, отмечая, что это будут первые переговоры министров обороны двух стран с 2015 года. Переговоры стали возможными после саммита Россия-США в Хельсинки. Встреча Мэттиса и Шойгу станет еще одним шагом на пути к созданию более регулярных политических переговоров на высшем уровне между двумя ядерными державами, отношения которых в последние годы ухудшились до худшего момента со времен «холодной войны», пишет агентство.

В Пентагон отказались от комментариев, сказав, что не получали от москвы предложений о переговорах.

С 2015 года контакты США и России между военными проходили на уровне главы Объединенного комитета начальников штабов Джозефом Данфордом и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым.