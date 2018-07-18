Трамп сказал, что в Хельсинки он оговорился и понимать его надо ровно наоборот

Вернувшись в США и столкнувшись со шквалом критики в связи с его заявлениями на пресс-конференции касательно вмешательства России в американские выборы, президент Трамп опроверг сам себя. Он заявил, что хотел сказать прямо противоположное тому, что сказал. А именно, что верит выводам своей разведки о вмешательстве России в американские выборы: "Я оговорился на встрече с Путиным, я хотел сказать, что не вижу причин не считать Россию виновной во вмешательстве в выборы". Днем раньше, на пресс-конференции с Владимиром Путиным, Трамп сказал, что не видит причин для попыток Москвы повлиять на выборы.