Александра Дрыманова арестовали до 12 сентября

Лефортовский суд Москвы отправил под арест бывшего главу столичного главка Следственного комитета Александра Дрыманова, задержанного по делу о получении взяток.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Дрыманова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 сентября», — цитирует судью Елену Каневу «Интерфакс».