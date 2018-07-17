Александра Дрыманова арестовали до 12 сентября

Лефортовский суд Москвы отправил под арест бывшего главу столичного главка Следственного комитета Александра Дрыманова, задержанного по делу о получении взяток.
«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Дрыманова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 сентября», — цитирует судью Елену Каневу «Интерфакс».Дрыманов после заседания заявил, что будет обжаловать арест.
Дрыманова задержали в Москве сотрудники ФСБ. Ему предъявили обвинения в получении взяток. Александра Дрыманова считают причастным к получению взяток от криминальных структур — так он получили деньги за освобождение из СИЗО подручного авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова. Бывший заместитель Дрыманова Денис Никандров говорил, что заплатил своему начальнику €9850 за покровительство и назначение на должность.