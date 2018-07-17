MH-17 : Европа ждет от РФ ответов

В преддверии четвертой годовщины крушения на Донбассе пассажирского самолета министры иностранных дел стран «большой семерки» выступили с заявлением, в котором требуют от Москвы отчитаться за «свою роль» в трагедии.

«Ответственные в пуске ракеты российского происхождения, которой был сбит самолет, должны понести ответственность. С этой целью мы призываем Россию, немедленно связаться с Австралией и Нидерландами, чтобы разъяснить и рассмотреть все соответствующие вопросы, касающиеся любых возможных нарушений международного права», — говорится в обращении.

Россия готова представить свои контраргументы к итогам расследования катастрофы, проведенного Совместной следственной группой, заявил ТАСС первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы выступаем за полное расследование, как это предусмотрено соответствующей резолюцией. Конечно, я думаю, мы каким-то образом будем давать контраргументы, хотя пока еще официально данные не были опубликованы, были только предварительные результаты», — сказал Полянский, подчеркнув, что Москва не признает итоги проведенного ССГ расследования и настоятельно предлагает голландской стороне объединить усилия.

17 июля более тысячи родственников жертв трагедии МН17 из 17 стран соберутся на церемонию в Поминальном лесу, у Национального монумента в Вайфхяузене близ амстердамского аэропорта Схипхол. Поминальный лес — это высаженные год назад 298 деревьев — по одному для каждого погибшего. Под некоторыми деревьями захоронены погребальные урны. На монументе выгравированы 298 имен, которые по очереди зачитают родственники. На церемонии выступит премьер Нидерландов Марк Рютте, ожидается присутствие послов нескольких государств, сообщает «Радио Свобода».

В комплексе Beeld en Geluid в Хилверсуме, где находится нидерландский Медиапарк, открывается инсталляция из 298 тысяч журавликов оригами — по тысяче на каждого погибшего в самолете. Экспозиция называется «Пространство надежды».

Авиалайнер компании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур. Он рухнул на землю на территории Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек.

24 мая 2018 года международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», с помощью которого сбили самолет, был доставлен из 53-й бригады ПВО России. Нидерланды и Австралия заявили, что Россия несет ответственность за развертывание «Бука». Команда независимых журналистов-расследователей заявила, что переброской ЗРК с территории России занимался офицер ГРУ Олег Иванников. В министерстве обороны России отвергли версию следователей о том, что ракета комплекса «Бук», сбившая пассажирский самолет, принадлежала российской армии.