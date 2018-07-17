ЕСПЧ присудил €20 тысяч родственникам Анны Политковской

Европейский суд по правам человека постановил, что российские власти должны выплатить €20 тысяч родственникам убитой журналистки Анны Политковской в качестве компенсации за моральный ущерб.

По мнению суда, Россия нарушила в отношении родственников журналистки Ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека («Право на жизнь»).

«Истцы направили заявление в суд в связи с нарушением Ст. 2 конвенции, жалуясь на то, что российские власти не провели эффективного расследования убийства Политковской <...> В общем и целом Россия не смогла провести адекватное и незамедлительное расследование, в связи с чем нарушила часть Ст. 2», — цитирует постановление «Интерфакс»

"Спустя 11 лет (после убийства Политковской) суд признал нарушение права на жизнь со стороны государства в части неэффективного и нерезультативно расследования — хотя люди и осуждены, интеллектуальный участник преступления не установлен, как не установлена и причастность официальных лиц, ФСБ и администрации Чечни (к этому убийству),— говорит известный адвокат Карина Москаленко, которая вела это дело в Страсбурге.— А это значит, что государство должно исполнить решение суда, которое обязательно к исполнению , и и начать , наконец, эффективное расследование, и расследовать это дело до конца",— утверждает адвокат.



Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве, на Лесной улице.