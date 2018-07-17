Директора Биробиджанского психоневрологического интерната уволили после гибели пациентов

Директор Биробиджанского психоневрологического интерната уволен — с 19 марта по 5 мая от пневмонии скончались 10 пациентов учреждения.

«По результатам проверки выявлено невыполнение установленных уставом учреждения целей и видов деятельности, для которых оно создано. Ранее прокуратура области сделала выводы о нарушениях федерального законодательства в учреждении. Продолжается проверка в отношении сотрудников областного комитета социальной защиты населения», — говорится в сообщении на сайте правительства Еврейской автономной области.