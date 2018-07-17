Премия «Русский букер» может исчезнуть из-за отсутствия спонсора

Организаторы литературной премии «Русский букер» сообщили, что в 2018 году она вручаться не будет из-за отсутствия спонсора.
Обычно в июле жюри уже определяло «длинный список» романов, допущенных к конкурсу. Но в этом году вовремя начать премиальный процесс не удалось.«Совершенно ясно, что текущий год Букером будет пропущен <…> На этот год Букер берет паузу, не оставляя усилий найти финансовую поддержку. Удастся ли это нам, будет ясно в ноябре-декабре, когда окончательно формируются благотворительные бюджеты компаний на будущий год. Если нет, то Правление фонда «Русский Букер» начнет процедуру закрытия премии. И старейшая российская независимая премия окажется в ряду частных культурных инициатив и премий (например, «Дебют»), в последние годы прекративших свое существование», — говорится в сообщении на сайте премии.
Премия «Русский Букер» основана в 1991 году как первая негосударственная премия в России после 1917 года. Она присуждалась ежегодно за лучший роман года на русском языке.