Премия «Русский букер» может исчезнуть из-за отсутствия спонсора

Организаторы литературной премии «Русский букер» сообщили, что в 2018 году она вручаться не будет из-за отсутствия спонсора.

Обычно в июле жюри уже определяло «длинный список» романов, допущенных к конкурсу. Но в этом году вовремя начать премиальный процесс не удалось.