Трамп на встрече с Путиным проигнорировал подготовленные советниками материалы

Перед встречей президентов РФ и США сотрудники американской администрации предоставили Дональду Трампу около 100 страниц информационных материалов, для обозначения жесткой позиции по отношению к Владимиру Путину, но президент проигнорировал большинство из них.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники, которые сообщили, что выступление Трампа «сильно противоречили плану».

Саммит в Хельсинки подчеркнул готовность Трампа игнорировать выводы своих спецслужб относительно вмешательства России в выборы 2016 года.Накануне президенты России и США заявили об успешности двусторонних переговоров, состоявшихся в Хельсинки.

«Двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности не имеют объективных причин. Эпоха холодной войны закончилась и обстановка кардинально изменилась <…> Мы не смогли расчистить все завалы, но сделали первый шаг к этому»», — сказал Владимир Путин.Дональд Трамп назвал диалог открытым, глубоким и продуктивным. «Наши отношения никогда не были на столь низком уровне, но это изменилось буквально 4 часа назад», — заявил президент США.