Комиссар СЕ по правам человека вступился за Оюба Титиева

В письме Миятович просит принять «решительные меры для обеспечения соблюдения прав Титиева, в том числе путем незамедлительного его освобождения из-под стражи». Она также запрашивает информацию о последующих действиях Генпрокуратуры в связи с решением этого ведомства провести проверку сообщений о нарушениях в деле Титиева, выявленных Советом по правам человека при Президенте РФ.
«Государства должны создавать условия, благоприятствующие работе правозащитников, позволяя отдельным лицам, группам и ассоциациям свободно осуществлять деятельность, поощрять и стремиться к защите прав человека и основных свобод без каких-либо ограничений», — пишет Миятович.Оюба Титиева задержали в январе и арестовали за хранение наркотиков — полицейские заявили, что нашли запрещенные вещества в его машине. Титиев говорит, что наркотики ему подбросили. Ему отказали в возбуждении уголовного дела по этой жалобе. Генпрокуратура поручила провести проверку обоснованности отказа в возбуждении дела прокуратуре Чечни. Между тем защита Титиева настаивала на переносе даже судебного рассмотрения дела против правозащитника из Чечни, так как по словам адвокатов, руководство республики не раз высказывалось о его виновности Титиева, тем самым, оказав давление на представителей судебной власти.