Комиссар СЕ по правам человека вступился за Оюба Титиева

В письме Миятович просит принять «решительные меры для обеспечения соблюдения прав Титиева, в том числе путем незамедлительного его освобождения из-под стражи». Она также запрашивает информацию о последующих действиях Генпрокуратуры в связи с решением этого ведомства провести проверку сообщений о нарушениях в деле Титиева, выявленных Советом по правам человека при Президенте РФ.

«Государства должны создавать условия, благоприятствующие работе правозащитников, позволяя отдельным лицам, группам и ассоциациям свободно осуществлять деятельность, поощрять и стремиться к защите прав человека и основных свобод без каких-либо ограничений», — пишет Миятович.