Возбуждено первое дело на руководство входившей в Urban Group компании

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело в связи с крахом Urban Group.

Как пишет «КоммерсантЪ», руководство входившего в группу ООО «Ивастрой» подозревается в злоупотреблении полномочиями — собрав деньги с дольщиков, компания так не смогла построить в Одинцовском районе Подмосковья ЖК «Лайково», на достройку которого теперь понадобится 12 млрд руб. В рамках расследования СКР уже проведены обыски у бывшего гендиректора «Ивастроя» и совладельца Urban Group Андрея Пучкова.

По данным источников «Ъ», в основу уголовного дела могли лечь заявления не только части дольщиков, но и основного владельца Urban Group Александра Долгина.

ООО «Ивастрой» начало строительство ЖК «Лайково» возле одноименной деревни в Одинцовском районе Подмосковья в 2016 году после того, как обанкротился предыдущий застройщик, возводивший там ЖК Like City, — СУ-155. Всего застройщик намеревался построить 1,7 млн кв. м. жилья, в том числе 62 многоквартирных дома высотой от 4 до 12 этажей, а также 11 двухэтажных таунхаусов. Предполагалось, что в новом ЖК разместятся более 29 тыс. человек.