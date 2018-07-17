Bloomberg назвало основателя Amazon богатейшим человеком в современной истории

Основатель и глава компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории.

По данным Bloomberg, состояние Безоса превысило $150 млрд. Это примерно на $55 млрд больше капитала основателя Microsoft Билла Гейтса, второго в рейтинге. Безос также обогнал Гейтса, чье состояние в 1999 году достигло $149 млрд по сегодняшнему курсу. Это делает главу Amazon самым богатым человеком, по крайней мере, с 1982 года.

Пребывание Безоса на первом месте может быть недолгим, так как акции компании стали падать после скачка вверх.

Как отмечает Bloomberg, Безосу не удалось бы обогнать Гейтса, если бы основатель Microsoft не отдал часть своего состояния в основанный им и его супругой фонд. С 1996 года он пожертвовал почти 700 млн акций Microsoft и $2,9 млрд.