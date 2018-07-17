Bloomberg назвало основателя Amazon богатейшим человеком в современной истории

Основатель и глава компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории.
По данным Bloomberg, состояние Безоса превысило $150 млрд. Это примерно на $55 млрд больше капитала основателя Microsoft Билла Гейтса, второго в рейтинге. Безос также обогнал Гейтса, чье состояние в 1999 году достигло $149 млрд по сегодняшнему курсу. Это делает главу Amazon самым богатым человеком, по крайней мере, с 1982 года.
Как отмечает Bloomberg, Безосу не удалось бы обогнать Гейтса, если бы основатель Microsoft не отдал часть своего состояния в основанный им и его супругой фонд. С 1996 года он пожертвовал почти 700 млн акций Microsoft и $2,9 млрд.