Посольство РФ в США добивается доступа к задержанной Марии Бутиной

В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что намерены получить доступ к Марии Бутиной, которую власти США задержали по подозрению в нелегальной деятельности в качестве агента РФ.

«Консульский отдел Посольства России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания М.В.Бутиной и ее местонахождение. Находимся в контакте с американскими властями. Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты ее законных прав», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

По версии Минюста США, Бутина работала на российского законодателя, который позже перешел на работу в ЦБ, а после попал в санкционный список. По описанию, этим человеком может быть Александр Торшин, зампред ЦБ, в прошлом член Совета федерации. Бутина приехала в США изучать международные отношения в American University, однако, как считает ФБР, на самом деле «инфильтрировалась в американские организации, имеющие политический вес в США», для целей, которые преследовало российское государство.

Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что она не пыталась повлиять на какую-либо политику США или подорвать ее, а суть обвинений, выдвинутых против нее, раздута. По его словам, «попросту нет никаких свидетельств того, что Бутина предпринимала попытки оказать влияние или подорвать какую-то определенную политику США или американское законодательство, она лишь пыталась способствовать улучшению отношений между двумя странами», передает ТАСС

Бутина еще несколько месяцев назад добровольно взаимодействовала с американскими властями на фоне выдвинутых против нее обвинений из-за контактов с лицами из РФ и США. Кроме того, по словам адвоката, Бутина также предлагала дать показания специальному прокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы, но в его команде не заинтересовались таким предложением.