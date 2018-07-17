«Прямой угрозой» безопасности России назвал Путин включение в НАТО Украины и Грузии

В интервью американскому телеканалу Fox президент РФ владимир Пуин назвал прямой угрозой возможное включение в состав НАТО Украины и Грузии.«Для нас это представляет прямую угрозу нашей безопасности. Поэтому продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет представлять для нас угрозу, и мы будем относиться, конечно, крайне отрицательно», — сказал Путин.
12 июля Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия войдет в состав альянса. По его словам, это подтвердили руководители стран-союзников.