Хороший старт

Президенты России и США завершили переговоры тет-а-тет, они проговорили более двух часов.

«Я думаю, что это хорошее начало», — сказал Дональд Трамп после встречи, передает The Guardian.

Перед встречей Трамп говорил, что намерен обсудить с Путиным вопросы торговли, ядерного вооружения, военные проблемы, Китай. Путин сказал, что пришло время «обстоятельно поговорить» с Трампом и обсудить «болевые точки» в двусторонних отношениях.

Переговоры продолжились в расширенном составе. С российской стороны в переговорах принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Самолет Путина сегодня приземлился в Хельсинки с опозданием. В день саммита в городе прошли более 10 акций протеста, их участники говорили о нарушении Путиным международного права, Трампу напоминали о свободной торговле. 12 человек приехали из Украины. Они высказались против «российской агрессии на Украине» и потребовали освободить Олега Сенцова.