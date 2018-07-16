Хороший старт

Президенты России и США завершили переговоры тет-а-тет, они проговорили более двух часов.
«Я думаю, что это хорошее начало», — сказал Дональд Трамп после встречи, передает The Guardian.
Переговоры продолжились в расширенном составе. С российской стороны в переговорах принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Самолет Путина сегодня приземлился в Хельсинки с опозданием. В день саммита в городе прошли более 10 акций протеста, их участники говорили о нарушении Путиным международного права, Трампу напоминали о свободной торговле. 12 человек приехали из Украины. Они высказались против «российской агрессии на Украине» и потребовали освободить Олега Сенцова.