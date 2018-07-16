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Путин и Трамп удалились на переговоры

16.07.2018

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп удалились на переговоры тет-а-тет. Перед началом беседы, лидеры стран выступили с короткими заявлениями.

По словам Трампа, он намерен обсудить с Путиным вопросы торговли, ядерного вооружения, военные проблемы, Китай. Путин сказал, что пришло время «обстоятельно поговорить» с Трампом и обсудить «болевые точки» в двусторонних отношениях. 

Саммит проходит в столице Финляндии. Он продлится около трех часов. В Хельсинки сегодня прошел ряд митингов, обращенных к лидерам США и России.

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