Власти более половины регионов высказались положительно о повышении пенсионного возраста

В комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поступили положительные консолидированные отзывы на проект пенсионной реформы от более чем 50% российских регионов. То есть за реформу высказались глава и парламент региона.

Всего на правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста поступили отзывы из 77 регионов, рассказал «Интерфаксу» глава комитета Ярослав Нилов.

«Отзывы поступили из 77 регионов: это документы либо от исполнительной власти, либо от законодательной, либо от обеих ветвей власти одновременно. Отрицательных отзывов в комитет не поступало, были отзывы, содержащие определенные предложения по реализации изменений в пенсионном законодательстве», — сказал Нилов, отметив, что отзывы продолжают поступать, так как крайний срок их подачи — 17 июля.

Данные соцопросов показывают, что большинство россиян выступают против реформы. По стране проходят акции протеста, организованные профсоюзами и оппозиционными партиями и движениями.