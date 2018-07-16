Власти более половины регионов высказались положительно о повышении пенсионного возраста

В комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поступили положительные консолидированные отзывы на проект пенсионной реформы от более чем 50% российских регионов. То есть за реформу высказались глава и парламент региона.
Всего на правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста поступили отзывы из 77 регионов, рассказал «Интерфаксу» глава комитета Ярослав Нилов.
Данные соцопросов показывают, что большинство россиян выступают против реформы. По стране проходят акции протеста, организованные профсоюзами и оппозиционными партиями и движениями.