13 митингов прошли в Хельсинки в день саммита Путина и Трампа

Сегодня, 16 июля, в Хельсинки, куда для переговоров прибыли президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, прошли 13 митингов.
«Митинги прошли спокойно в первой половине дня. Полиция получила всего 13 сообщений об организации митингов на сегодня», — говорится в сообщении полиции Хельсинки в Twitter.
Несколько акций прошли около президентского дворца. В частности, митингует молодежное отделение партии «Национальная коалиция». Как «Фонтанке»
рассказал организатор Хенрик Вуорас, они хотели послать сигнал президентам: Путину — о нарушении международного права, а Трампу — о свободной торговле.
12 человек приехали из Украины. Они высказались против «российской
агрессии на Украине» и потребовали освободить Олега Сенцова.