13 митингов прошли в Хельсинки в день саммита Путина и Трампа

Сегодня, 16 июля, в Хельсинки, куда для переговоров прибыли президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, прошли 13 митингов.

«Митинги прошли спокойно в первой половине дня. Полиция получила всего 13 сообщений об организации митингов на сегодня», — говорится в сообщении полиции Хельсинки в Twitter.