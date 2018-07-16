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13 митингов прошли в Хельсинки в день саммита Путина и Трампа

16.07.2018

Сегодня, 16 июля, в Хельсинки, куда для переговоров прибыли президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, прошли 13 митингов.

«Митинги прошли спокойно в первой половине дня. Полиция получила всего 13 сообщений об организации митингов на сегодня», — говорится в сообщении полиции Хельсинки в Twitter.

Несколько акций прошли около президентского дворца. В частности, митингует молодежное отделение партии «Национальная коалиция». Как «Фонтанке» рассказал организатор Хенрик Вуорас, они хотели послать сигнал президентам: Путину — о нарушении международного права, а Трампу — о свободной торговле.

12 человек приехали из Украины. Они высказались против «российской агрессии на Украине» и потребовали освободить Олега Сенцова.

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