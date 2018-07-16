Повышение квалификации пожилых людей обойдется в 5 млрд рублей в год

Правительство планирует выделять на программу повышения квалификации россиян предпенсионного возраста 5 млрд рублей в год, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

«Мы разрабатываем программу повышения квалификации для лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте, и правительство выделит соответствующие средства. Мы сейчас исходим из того, что это может быть около 5 млрд рублей в год», — цитирует выступление министра на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам ТАСС.

Правительство планирует повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года.