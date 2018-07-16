Акции «Мегафона» подскочили после новостей об уходе компании с Лондонской биржи

Акции «Мегафона» выросли утром 16 июля на 15% после информации о намерении компании уйти с Лондонской фондовой биржи и провести выкуп бумаг у миноритариев.Решение о делистинге и выкупе было принято на совете директоров компании 15 июля, передает «Интерфакс». Выкуп акций и GDR состоится с 16 июля по 22 августа. Цена составит $9,75 за обыкновенную акцию и GDR. Оферта делается от лица 100%-ной «дочки» «Мегафона» — MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL). MICL выкупит до 128 млн 950 тыс. 36 акций и GDR, составляющих 20,8% капитала «Мегафона», потратив, исходя из цены оферты, до $1,257 млрд.
«Предложение о делистинге продиктовано масштабными стратегическими изменениями, которые нам необходимо осуществить, чтобы завершить трансформацию «МегаФона» из телекоммуникационного оператора в лидера цифрового рынка России. В процессе стратегии трансформации, о которой мы объявили в мае 2017 года, становится понятно, что амбициозный масштаб и характер дальнейших шагов, которые могут потребоваться для достижения этой цели, могут создать значительный дополнительный риск для наших миноритарных акционеров. Проводимые изменения могут негативно отразиться на нашем показателе OIBDA, темпов роста выручки и уровне долга в среднесрочной перспективе и потребовать дополнительных средств для реализации нашей стратегии и пересмотра предыдущей политики выплаты дивидендов. Ввиду этих факторов и сохраняющейся нестабильной ситуации на фондовых рынках, Совет, учитывая текущую ситуацию, пришел к выводу, что будет правильным предложить нашим миноритарным акционерам возможность выхода с премией к текущей рыночной стоимости наших акций и GDR», — сказал исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.