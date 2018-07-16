Лояльным Кремлю экспертам и журналистам запретили словосочетание «пенсионная реформа»

Лояльные власти политики, эксперты, блогеры и журналисты получили указание из администрации президента не употреблять термин «пенсионная реформа».

Повышение пенсионного возраста рекомендуется трактовать как изменения и преобразования в пенсионной системе: слово «реформы» может вызвать у граждан ассоциации с трудностями 1990-х годов, пишет «Дождь» со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Власть понимает, что идея повышения пенсионного возраста и так непопулярна у населения, поэтому пытаются организовать ее «правильную» подачу. Администрация президента с самого начала активно участвует в работе над повышением пенсионного возраста и информационным сопровождением этого процесса. Внутриполитический блок Кремля мониторит ситуацию в регионах, а так же составляет список экспертов, которые должны «правильно» комментировать тему. Дума рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста на этой неделе в первом чтении. Окончательное принятие документа планируется осенью.