Опубликовано видео опроса задержанных на финале ЧМ участников Pussy Riot

Обнародована видеозапись разговора с задержанными участниками группы Pussy Riot, которые выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу.На записи, которую опубликовал, в частности, РБК, видны Петр Верзилов и девушка в полицейской форме. Мужчина, которого не видно, приказным тоном требует принести наручники, а затем спрашивает: «Ты, тварь, кто такая? Фамилия, имя, отчество!». Он говорит, что активисты «подставили» страну. На вопрос, откуда у молодых людей полицейская форма, Верзилов сказал, что взял ее напрокат. «Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год», — заявляет мужчина.
Как следует из протокола полиции, задержаны были Петр Верзилов, Ольга Курачева, Вероника Никульшина и Ольга Пахтусова.
«Данные граждане в 19 часов 55 минут, находясь на Большой Спортивной Арене по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, с. 1, во время проведения футбольного матча между сборными командами Франции и Хорватии выбежали на игровое поле, при этом были одеты в форменное обмундирование сотрудников полиции установленного образца. В отношении данных граждан возбуждено дело об административном правонарушении. Принятые меры: Проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ», — говорится в документе.
Участники группы Pussy Riot назвали свою акцию «Милиционер вступает в игру». В манифесте, опубликованном в соцсетях, группа потребовала освободить всех политических заключенных, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО.