Татьяна Фельгенгауэр о финале ЧМ-2018

Вот и настал тот самый момент, когда моя лента не совпала с моим настроением. Все пишут про зонтик и про акцию Пети Верзилова.

Я вчера обратила внимание и на то, и на другое. Где-то удивилась, где-то улыбнулась. Но мне гораздо интереснее было наблюдать за игрой, за футболистами, за тем, как начался ливень, как радовались французы и грустили хорваты.

Для меня этот чемпионат вообще был источником искренних эмоций. Базовых. Радость, грусть, возмущение (решением судей, а не поведением Виды), восхищение и азарт.

И люди на улицах для меня были источником чего-то позитивного: дружелюбия, готовности поболтать обо всем по чуть-чуть, взаимопомощи, открытости.

И мне жаль, что этот источник позитива закончился. Ну или может закончиться. Ведь вот это ощущение, что вокруг веселые люди, а не враги, это ведь останется. Ну мне бы этого хотелось. Чтобы можно было улыбаться и не встречать в ответ угрюмые лица.

А что касается зонтика... Очень комментаторы любят все перегружать смыслами. В этом их работа. Это была красивая картинка — да. Но сидящий в одиночестве за столом во время саммита — тоже было сильно. Или пустые улицы во время инаугурации. Много таких картинок было. И это еще одна.

Что касается акции... Она была яркая, не очень понятная телезрителю (в трансляциях особо не показывают выбегания на поле). И очень понятная людям в контексте. Ну то есть, вряд ли Инфантино знает про Дмитрия Александровича Пригова.

В любом случае, надеюсь, никаких неприятностей у ребят не будет. Ничего ужасного они сделали.

Сегодня наступил новый день. Понедельник. И я надеюсь, что месяц праздника подарил нам уверенность в себе, научил быть радостными и не стыдиться этого, сблизил людей, потому что так мы сильнее.

И еще одно, важное лично для меня.

Человек — очень сложное существо. Он умеет испытывать одновременно самые разные эмоции и переживания. Об этом вся мировая культура. О сложности. Разрешите себе быть искренними и сложными хотя бы с самим собой. Не слушайте тех, кто навязывает простые крайности.