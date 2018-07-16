Следкомитет начал проверку компании «Натали Турс»

Следственный комитет начал проверку по факту неисполнения компанией «Натали Турс» обязательств по реализованным турам,

«В минувшую пятницу в офисе туроператора побывали представители ведомства, а еще один источник сообщил, что была изъята часть документации», — рассказала порталу «Интерфакс-Туризм» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. она.

По ее словам, в «Натали Турс» осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены: они получили зарплату за июнь в обмен на заявление об уходе по собственному желанию задним числом.

Ранее «Клуб защиты прав туриста» подал судебный иск о признании факта прекращения туроператорской деятельности ООО «Панорама Тур» (юрлицо компании «Натали Турс»). Также некоторые туристы подали жалобы на туроператора в Роспотребнадзор.

4 июля туроператор объявил об аннуляции всех проданных туров до 1 октября и остановке продаж из-за финансовых проблем.