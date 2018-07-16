В отравлении Скрипалей заподозрили сотрудников ГРУ

Британские следователи считают, что покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию совершили действующие или бывшие сотрудники этой разведслужбы.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники в США и Великобритании. Издание отмечает, что, по данным аналитиков, ГРУ служит главной ударной силой Кремля в конфликтах по всему миру. Так служба связана с конфликтом на Донбассе и присоединением Крыма в 2014 году.