В отравлении Скрипалей заподозрили сотрудников ГРУ

Британские следователи считают, что покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию совершили действующие или бывшие сотрудники этой разведслужбы.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на свои источники в США и Великобритании. Издание отмечает, что, по данным аналитиков, ГРУ служит главной ударной силой Кремля в конфликтах по всему миру. Так служба связана с конфликтом на Донбассе и присоединением Крыма в 2014 году.13 июля в США В США предъявили обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы президента США. Офицеров обвинили во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и Демократической партии.
Скрипалей доставили в больницу 4 июля после того, как без сознания обнаружили в английском городе Солсбери. Великобритания заявила о причастности к покушению России.