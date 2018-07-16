«Ъ» узнал о планах правительства по поддержке «Русала»

Для поддержки попавшей под санкции США компании «Русал» Олега Дерипаски предполагается ввести субсидии промышленности при использовании алюминия, расширить сферы его применения, ввести ограничения по импорту, новые требования по локализации для машиностроителей, а также сократить долю на рынке пластиковой упаковки.

Как пишет «КоммерсантЪ», вице-премьер Дмитрий Козак утвердил «дорожную карту» по развитию алюминиевой промышленности РФ до 2023 года. Программа призвана увеличить спрос на металл в России и нужна прежде всего единственному производителю первичного алюминия в стране — «Русалу».

Ряд предложений направлен на прямое ограничение и снижение импорта. К 15 октября предлагается внести в правительство предложения по увеличению ввозных пошлин на алюминиевую продукцию выше уровня связывания ВТО. Сейчас эти пошлины в ЕАЭС составляют 5–15%. Также планируется задействовать государственный закупочный ресурс. Госкомпании должны будут внести в свои профильные документы дополнения, «касающиеся закупок продукции с использованием алюминия у российских предприятий». В ФЗ-44 и ФЗ-223 предлагается внести изменения, предусматривающие использование российских алюминиевых полуфабрикатов в закупаемом импортном транспорте и оборудовании по офсетным. Также речь идет о запрете или ограничении доступа отдельной импортной алюминиевой продукции к государственным и муниципальным закупкам.

К 1 марта 2019 года должен быть готов документ о повышении ставок сбора на пластмассовую упаковку «с целью стимулирования использования возобновляемых материалов». Также Дмитрий Козак поручил до 1 сентября представить предложения по регулированию производства алюминиевой и пластиковой упаковки для алкоголя «с учетом зарубежного опыта».