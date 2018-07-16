«Ъ» узнал о планах правительства по поддержке «Русала»

Для поддержки попавшей под санкции США компании «Русал» Олега Дерипаски предполагается ввести субсидии промышленности при использовании алюминия, расширить сферы его применения, ввести ограничения по импорту, новые требования по локализации для машиностроителей, а также сократить долю на рынке пластиковой упаковки.
Как пишет «КоммерсантЪ», вице-премьер Дмитрий Козак утвердил «дорожную карту» по развитию алюминиевой промышленности РФ до 2023 года. Программа призвана увеличить спрос на металл в России и нужна прежде всего единственному производителю первичного алюминия в стране — «Русалу».
К 1 марта 2019 года должен быть готов документ о повышении ставок сбора на пластмассовую упаковку «с целью стимулирования использования возобновляемых материалов». Также Дмитрий Козак поручил до 1 сентября представить предложения по регулированию производства алюминиевой и пластиковой упаковки для алкоголя «с учетом зарубежного опыта».