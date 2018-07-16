Встреча Путина и Трампа начнется в 13 часов по московскому времени

Президенты России и США Владимир Путина и Дональд Трамп начнут переговоры в Хельсинки сегодня в 13 часов по московскому времени.
Трамп начал рабочую программу в Хельсинки встречей с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает ТАСС. По окончании беседы Трамп вернется в свой отель и уже отсюда прибудет на первую полноформатную встречу с Путиным. Она начнется в 13:00 мск в президентском дворце в центре города и должна продлиться несколько часов. После этого запланирована совместная пресс-конференция двух лидеров.