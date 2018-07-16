Встреча Путина и Трампа начнется в 13 часов по московскому времени

Президенты России и США Владимир Путина и Дональд Трамп начнут переговоры в Хельсинки сегодня в 13 часов по московскому времени.

Трамп начал рабочую программу в Хельсинки встречей с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает ТАСС. По окончании беседы Трамп вернется в свой отель и уже отсюда прибудет на первую полноформатную встречу с Путиным. Она начнется в 13:00 мск в президентском дворце в центре города и должна продлиться несколько часов. После этого запланирована совместная пресс-конференция двух лидеров.

Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии. За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.