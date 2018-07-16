В Краснодарском крае начали взимать курортный сбор

С 16 июля в курортных территориях Краснодарского края с туристов начали взимать сбор. Для отдыхающих он составит 10 рублей в сутки, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
От платы освобождены 19 льготных категорий граждан — это малоимущие, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий.
Курортный сбор будет взиматься с отдыхающих в день заселения в объекты размещения Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, а также Новомихайловского и Джубгского городских поселений, Шепсинского и Небугского сельских поселений Туапсинского района.Федеральный закон о проведении пятилетнего эксперимента по введению курортного сбора был принят в 2017 году. До сегодняшнего дня он реализовывался только в Ставропольском и Алтайском краях. На Кубани сбор планировали ввести с 1 мая, но в связи с чемпионатом мира по футболу дата была перенесена.