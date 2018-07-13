Посла Греции вызвали в МИД РФ

13 июля в МИД России вызвали посла Греции Андреаса Фриганаса и выразили решительный протест в связи с высылкой двух российских дипломатов и запрещением на въезд еще двум россиянам.

В МИД подчеркнули, что рассматривают высылку дипломатов «как абсолютно необоснованную, не подтвержденную фактами».

«Очевидно, что за антироссийским решением правительства Греции, приуроченным к открытию саммита НАТО, стоит Вашингтон, открыто поддержавший данные действия в заявлении Госдепа», — говорится в сообщении МИД РФ.

О том, что греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двоим, стало известно 11 июля. Их обвиняют во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции. Речь шла о сборе и распространении информации, а также попытках подкупить чиновников.

