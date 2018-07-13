В Москве появился сад имени Анны Политковской

В Москве рядом с редакцией «Новой газеты» в Потаповском переулке сегодня открыли сад имени журналистки Анны Политковской. Его разбили сотрудники «Новой» на небольшой заброшенной полосе земли, где до сегодняшнего дня не росла даже трава.

«Имя Анны Политковской украсило карты многих городов мира. Площадь Политковской есть, например, в Риме и во французском городе Монтрей, улица — в Тбилиси и Ферраре. В Карловых Варах парк назван именем Анны Политковской, в Милане — сад. В России пока нет ни улочки, ни переулка, которые увековечили бы имя нашей коллеги. Но теперь будет сад. «Анин сад» — так мы его решили назвать», — рассказали в «Новой газете».Анну Политковскую застрелили 7 октября 2006 года.