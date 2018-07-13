Десятки обманутых нигерийцев не могут вернуться из Москвы на родину

В Москве около посольства Нигерии собрались 76 нигерийцев, которые приехали в Россию по Fan-ID и не могут вернуться на родину.

«Помимо этого около 50 человек находятся в Домодедово и скорее всего они появятся здесь, какое-то количество людей находятся в Шереметьево и во Внуково, еще около 200 человек ходят по Москве в поисках пропитания и возможности подзаработать», — сообщил «Новой газете» представитель волонтерской организации «Альтернатива» Олег Мельников.

По его словам, все эти люди стали жертвами мошенников в Нигерии. На родине они заплатили за оформление паспорта болельщика по $300 долларов, хотя это должно делаться бесплатно, а также купили билеты. Как только они прилетели в Россию обратные билеты, как выяснилось, были аннулированы.

Волонтеры «Альтернативы» считают, что на самом деле эти люди приехали в Россию на заработки, в фирме, где они оформляли Fan-ID, им обещали помочь найти работу, но обманули. Теперь граждане Нигерии не могут вернуться домой, у них нет денег на еду и жилье.

Посольство Нигерии обещало в течение пяти дней решить проблему.