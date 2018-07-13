В УК РФ предлагают добавить статьи о преступлениях медиков

В Уголовный кодекс РФ предлагается добавить две новые статьи: «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи»; также планируется изменить статью о незаконном осуществлении медицинской и (или) фармацевтической деятельности.
Внести изменения предложили представители Следственного комитета и Национальной медицинской палаты. По их мнению, поправки позволят значительно минимизировать ошибки правоприменения, защитив права и пациентов, и медиков.
В 2017 году в СКР поступило более шести тысяч сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, что на 22,3% больше, чем в 2016 году. В прошлом году СК возбудил 1791 соответствующих уголовных дел.