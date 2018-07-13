В УК РФ предлагают добавить статьи о преступлениях медиков

В Уголовный кодекс РФ предлагается добавить две новые статьи: «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи»; также планируется изменить статью о незаконном осуществлении медицинской и (или) фармацевтической деятельности.

Внести изменения предложили представители Следственного комитета и Национальной медицинской палаты. По их мнению, поправки позволят значительно минимизировать ошибки правоприменения, защитив права и пациентов, и медиков.

«Сейчас преступления, связанные с дефектами оказания медицинской помощи, квалифицируются по разным статьям УК, ни одна из которых не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности. При этом судебная практика также не имеет единообразия. Перед следователем постоянно возникает сложный выбор между несколькими нормами уголовного закона (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, неоказание помощи больному, причинение смерти по неосторожности), которые соответствовали бы совершенному деянию и наступившим последствиям», — пояснили в Следкомитете

В 2017 году в СКР поступило более шести тысяч сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, что на 22,3% больше, чем в 2016 году. В прошлом году СК возбудил 1791 соответствующих уголовных дел.