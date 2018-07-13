Прошение о помиловании Сенцова будет рассмотрено

Прошение матери украинского режиссера Олега Сенцова к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына будет рассмотрено, как только поступит в Кремль.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, будет рассмотрено, но сроков я не могу назвать», — сказал он, отметив, что о ходатайстве Людмилы Сенцовой в Кремле узнали из СМИ и не могут относиться к этому как к официальному обращению, сообщает ТАСС

О том, что мать Олега Сенцова написала прошение о его помиловании стало известно сегодня. Судя по опубликованному на сайте радиостанции «Эхо Москвы» документу, он написан еще 22 июня.

В эфире «Эха» адвокат Илья Новиков сообщил, что помилование не требует личного прошения осужденного или признания им своей вины.

«Помилование — это институт, предусмотренный Конституцией, которая таких ограничений не накладывает. То есть президент в любой момент и без прошения, и по прошению может помиловать любого осужденного», — сказал Новиков.

Новиков подчеркнул, что «никаких конституционных или процессуальных препятствий для помилования любого осужденного в любой момент времени не существует».

«Это просто такая легенда, которую запустили в связи с первым делом в отношении экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского. Когда у Путина спрашивали, почему он никак его не помилует, они придумали байку, что якобы это невозможно сделать без личного прошения осужденного. Но это неправда», — заключил адвокат.