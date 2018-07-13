Сбербанк впервые допускает другой банк в свою систему карточных переводов

Сбербанк и «Тинькофф банк» тестируют сервис карточных переводов между банками по номеру мобильного телефона.

Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источники. Сейчас и у Сбербанка, и у «Тинькофф банка» работают переводы с карты на карту по номеру телефона, но пересылать деньги таким образом можно только внутри банков.

По словам исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, Сбербанк, будучи безоговорочным лидером розничного финансового рынка, избегал проектов с другими банками, заключая альянсы с крупными игроками других сегментов, прежде всего с «Яндексом». Но не открывал он доступ к своей системе не из-за нежелания, а из-за технологических особенностей своей системы. Возможно, только на «Тинькофф банке» Сбербанк не остановится. При этом переводы, скорее всего, будут платными — клиенты будут платить 1% от суммы перевода.