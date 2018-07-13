В Хабаровском крае на врача завели дело за одобрение изображения в соцсети

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о распространении экстремистских материалов спустя год после того, как врач из Хабаровского края поставил «класс» в «Одноклассниках» картинке, осуждающей участие россиян в вооруженном конфликте на Донбассе.

Медика подозревают в распространении экстремистских материалов посредством «размещения в новостной ленте социальной сети «Одноклассники» изображения содержащего высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц русской национальности», рассказал «МБХ медиа» адвокат Константин Суковатый.

После допроса врача задержали, в ожидании суда о мере пресечения он провел под стражей двое суток. Следователь просил оставить подозреваемого под стражей вплоть до окончательного решения суда, но судья отказал. Теперь врачу грозит до 5 лет лишения свободы.

Суковатый считает, что это первый прецедент в российской судебной практике: раньше обвиняемыми становились из-за репостов публикаций или после размещения материалов на своих страницах социальных сетей.

«Если бы человек сам разместил эту картинку, то я думаю, что это было бы правомерно, но в данной ситуации человек картинку не размещал. Эта картинка появилась у него в ленте событий людей, которые состоят с ним в одной группе в «Одноклассниках». Так можно любого человека обвинить, который подписан на группу людей какую-то, и ему в новостную ленту приходят события друзей. Эту картинку загружало другое лицо, которое живет на Украине», — говорит Суковатый.

Адвокат утверждает, что подзащитный лайкнул картинку случайно или это мог сделать его ребенок.