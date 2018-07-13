Россия запросила у Белоруссии согласие на назначение полпреда Бабича послом

Москва выслала в Минск документы на получение агремана на назначение полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом России в Белорусии.Об этом со ссылкой на источники пишет РБК. В Думе и Совете Федерации кандидатуру Бабича как посла России в Белоруссии обсудят на следующей неделе.
Действующий посол России в Белоруссии 77-летний Александр Суриков работает в Минске уже 12 лет. Михаил Бабич занимает пост полпреда президента в ПФО последние семь лет. Он служил в ВДВ и войсках КГБ, руководил корпорацией «Антей», был вице-премьером Подмосковья и Ивановской области. В 2002–2003 годах возглавлял правительство Чечни. Некоторое время Бабич был помощником главы Погранслужбы ФСБ, а с 2003 по 2011 год — депутатом Госдумы.