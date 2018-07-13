Из-за пенсионной реформы региональных депутатов отзывают из отпусков

Депутатов законодательных собраний начали отзывать из летних отпусков для обсуждения проекта повышения пенсионного возраста. До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал коллег из регионов за то, что они рано ушли на каникулы.

Прервать каникулы, в частности, пришлось депутатам Курганской, Томской, Белгородской, и Курской областных дум, пишет «КоммерсантЪ». Парламентарии Свердловской области одобрили реформу только в рамках трех комитетов, а депутаты Ульяновской области так и не направили в Госдуму свой отзыв. Заседание парламента пройдет не раньше 25 июля. В Татарстане проект пенсионной реформы рассмотрел только комитет по социальной политике, признав «целесообразным» реформирование пенсионной системы.

9 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал региональных депутатов, которые раньше времени уходят на каникулы. Отзывы на правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста региональные парламенты должны направить до 17 июля.

В большинстве регионов парламенты одобряют проект реформы благодаря доминированию «Единой России». При этом против выступаю партии от оппозиции и профсоюзы. Также в регионах продолжаются митинги против повышения пенсионного возраста.