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Экс-владельцу компании СУ-155 Балакину отказали в допуске к выборам мэра Москвы

12.07.2018

Мосгоризбирком отказал претенденту на пост мэра Москвы от партии «Союз горожан», бывшему владельцу компании СУ-155 Михаилу Балакину в регистрации кандидатом.

«Балакин представил 112 подписей муниципальных депутатов при необходимых 110. Однако трое депутатов отозвали свои подписи и просят считать их недействительными. Таким образом, Балакиным представлено 109 действительных подписей», — цитирует «Интерфакс» слова член МГИК Римы Кузнецовой.

РБК ранее писал, что Балакин в ходе кампании должен был олицетворять команду экс-главы Москвы Юрия Лужкова и его супруги Елены Батуриной, с тем чтобы выгодно оттенять Сергея Собянина. Такая концепция была предложена сотрудничающими со столичными властями политтехнологами и одобрена властями города. Выдвижение Балакина также произошло по инициативе мэрии Москвы.

Мосгоризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов действующего мэра Сергея Собянина, кандидата от «Справедливой России» Илью Свиридова, члена ЛДПР Михаила Дегтярёва и выдвинутого КПРФ Вадима Кумина.

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