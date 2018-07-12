Экс-владельцу компании СУ-155 Балакину отказали в допуске к выборам мэра Москвы

Мосгоризбирком отказал претенденту на пост мэра Москвы от партии «Союз горожан», бывшему владельцу компании СУ-155 Михаилу Балакину в регистрации кандидатом.«Балакин представил 112 подписей муниципальных депутатов при необходимых 110. Однако трое депутатов отозвали свои подписи и просят считать их недействительными. Таким образом, Балакиным представлено 109 действительных подписей», — цитирует «Интерфакс» слова член МГИК Римы Кузнецовой.
РБК ранее писал, что Балакин в ходе кампании должен был олицетворять команду экс-главы Москвы Юрия Лужкова и его супруги Елены Батуриной, с тем чтобы выгодно оттенять Сергея Собянина. Такая концепция была предложена сотрудничающими со столичными властями политтехнологами и одобрена властями города. Выдвижение Балакина также произошло по инициативе мэрии Москвы.