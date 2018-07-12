Напавшего на пермскую школу подростка отправили на лечение в психиатрическую больницу

12 июля Мотовилихинский суд Перми решил отправить одного из подростков, напавших в январе на учеников 127-й школы, на стационарное лечение в психиатрический диспансер. Второму подростку продлили арест в СИЗО до 14 сентября.

«В отношении одного подростка продлена мера содержания под стражей на два месяца. В отношении второго принято решение о переводе его в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, также на два месяца, то есть до 14 сентября», — сообщила порталу 59.ru помощник председателя Мотовилихинского суда Перми Анна Мосина.