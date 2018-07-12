Путин продлил продовольственное эмбарго

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия продуктового эмбарго до 31 декабря 2019 года.

Указ, размещенный на портале правовой инфомации, вступает в силу со дня его подписания, то есть 12 июля.

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина, напоминает «Интерфакс»

В разные годы с тех пор под запрет попали мясная, молочная, рыбная продукция; овощи и фрукты. Также запрещен ввоз живых свиней и поставки свежих, охлажденных или замороженных пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свиного жира и жира домашней птицы, жира крупного рогатого скота, овец или коз, животного масла.

Продукция попавшая под санкции при обнаружении на территории РФ подлежит уничтожению. По данным Россельхознадзора, с 6 августа 2015 года по 9 июля 2018 года было задержано 25 тыс. 377 тонн запрещенной к ввозу продукции. Из этого объема уже уничтожено почти 25,1 тыс. тонн.