Германский суд решил выдать Пучдемона Испании

Суд германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн разрешил выдать Испании бывшего главу Каталонии по обвинению в растрате, но не по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Суд не указал конкретную дату или период, в течение которого Пучдемон должен быть передан властям Испании, пишет Lavanguardia. Германское правосудие также не наложило никаких ограничений на Пучдемона, который находится на свободе после внесения залога.

Политика задержали 25 марта в Германии после выдачи испанским судом европейского ордера на его арест по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. Позже его выпустили на свободу под залог в €75 тыс.