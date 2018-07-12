ВС Башкирии прекратил дело в отношении волонтера штаба Навального

Верховный суд Башкортостана прекратил административное дело в отношении волонтера уфимского штаба Навального Виктора Прядильщикова. Активиста ранее оштрафовали 10 тыс. руб. за участие в несанкционированной властями «забастовке избирателей» 28 января.

Как сообщает «Idel. Реалии», Прядильщикова задержали в самом начале шествия оппозиционеров и составили административный протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Через несколько дней Советский райсуд Уфы вернул дело полиции из-за допущенных процессуальных нарушений. После этого полицейские в течение трех месяцев пытались найти Прядильщикова для повторного составления протокола. Им удалось это сделать лишь 8 мая, во время задержания координатора штаба Лилии Чанышевой, когда в штаб по тревоге приехало много волонтеров. После этого Прядильщиков был оштрафован Советским райсудом Уфы.

Вину свою он не признал и обжаловал решение райсуда в Верховном суде республики. В жалобе активист указал, что суд первой инстанции не допросил свидетелей, на показаниях которых основывались полицейские, составляя протокол, не исследовал другие доказательства. Прядильщиков заявил также, что, согласно позиции ЕСПЧ, «участие в несанкционированном публичном мероприятии само по себе не является событием административного правонарушения, поскольку данное деяние не содержит состава какого-либо административного правонарушения». На основании этого волонтер потребовал прекратить производство по его делу.

11 июля стало известно, что судья ВС Рита Мурзакова отменила решение Советского райсуда о наложении штрафа на Прядильщикова и прекратила производство по его делу.

На акции в рамках «забастовки избирателей» в Уфе задержали 66 человек, против более чем 30 активистов были возбуждены административные дела, в результате чего большинство из них получили штрафы, пятеро — обязательные работы и двое были административно арестованы. Дела против некоторых задержанных были прекращены самой полицией.