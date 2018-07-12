Законопроект об ответственности за соблюдение антироссийских санкций могут отложить до 2019 года

Принятие законопроекта об уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций может быть отложено до весенней сессии Госдумы 2019 года.
Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в аппарате Думы. В думском комитете по законодательству и госстроительству, который должен готовить проект ко второму чтению, сказали, что на этой неделе комитет выносить проект на пленарное заседание не планировал. 18 июля запланировано очередное заседание комитета, но решения о том, будет ли инициатива там обсуждаться, пока нет.
Издание не исключает, что задержка может быть связана с предстоящей 16 июля в Хельсинки встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.