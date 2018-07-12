Законопроект об ответственности за соблюдение антироссийских санкций могут отложить до 2019 года

Принятие законопроекта об уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций может быть отложено до весенней сессии Госдумы 2019 года.

Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в аппарате Думы. В думском комитете по законодательству и госстроительству, который должен готовить проект ко второму чтению, сказали, что на этой неделе комитет выносить проект на пленарное заседание не планировал. 18 июля запланировано очередное заседание комитета, но решения о том, будет ли инициатива там обсуждаться, пока нет.

После того как 15 мая законопроект был принят в первом чтении, РСПП потребовал не допустить уголовного преследования. Депутаты обещали скорректировать проект ко второму чтению. 10 июля спикер Вячеслав Володин заявил, что депутаты «скорректировали свое мнение» и уголовная ответственность для бизнеса может быть заменена на административную либо вообще исключена из законопроекта. При этом он «не исключил, что этот проект закона может быть рассмотрен Госдумой до конца весенней сессии, завершающейся в конце июля». Такую формулировку использовали все информагентства, отмечает «Ъ», но в аппарате Думы говорят, что, скорее всего, речь шла о весенней сессии 2019 года.

Издание не исключает, что задержка может быть связана с предстоящей 16 июля в Хельсинки встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.