Назарбаев будет руководить Совбезом Казахстана пожизненно

Положение о праве президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пожизненно возглавлять Совет безопасности страны теперь закреплено и в подписанном главой республики законе «О Совете безопасности Республики Казахстан», который вступил в силу 12 июля после его публикации.

«Первому президенту Республики Казахстан — Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя», — цитирует документ РБК . До внесения этих поправок главой Совбеза по закону был президент республики.Ранее положение о том, что Назарбаев имеет право пожизненно возглавлять Совбез, было прописано в законе «О первом президенте Республики Казахстан», принятом в 2000 году. Этот документ наделил его правом пожизненно обращаться к народу Казахстана и официальным лицам страны по важным вопросам, выступать перед парламентом и быть членом Конституционного совета республики.Новый закон изменяет правовой статус этого органа — из консультативно-совещательного он стал конституционным. В его функции входит координирование единой государственной политики для обеспечения безопасности, обороноспособности и конституционного строя Казахстана. Все решения Совбеза и его председателя имеют статус обязательных к исполнению для государственных органов и должностных лиц Казахстана.