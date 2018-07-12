«Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии. Грузия станет членом НАТО. Это вчера подтвердили руководители стран-союзников», — сказал Столтенберг.

Он отметил прогресс Грузии в области проводимых в стране реформ и заявил, что НАТО поддерживает территориальную целостность Грузии в пределах ее признанных миром границ, к которым относятся регионы Абхазии и Южной Осетии.

Отдельно Столтенберг поблагодарил президента Грузии Георгия Маргвелашвили за вклад, который страна вносит в стабильность черноморского региона.